В Германии сообщили о первых двух жертвах коронавируса

В Германии зафиксировали первые две смерти от болезни, вызванной новым видом коронавируса. Обе жертвы проживали в западной федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, где выявлено больше всего случаев заражения.

Первым скончался мужчина в округе Хайнсберг. Второй жертвой коронавируса в стране, по данным DPA, стала 89-летняя женщина из соседнего города Эссен.

Число подтверждённых случаев заражения уханьским коронавирусом в Германии на утро 9 марта составляет 1112 человек, из которых почти 500 инфицированных живут в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

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