Европейские эксперты исключили еду из списка угроз для передачи коронавируса

Китайский коронавирус нового типа не передаётся через продукты питания и приготовленную пищу. К такому заключению пришли эксперты Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA). Как сообщается в распространённом ведомством коммюнике, не было выявлено ни одного случая, подтверждающего обратное.

— Опыт предыдущих вспышек родственных коронавирусов, таких как тяжёлый острый респираторный синдром коронавируса (SARS-CoV) и ближневосточный респираторный синдром коронавируса (MERS-CoV), показывает, что передачи через пищу не происходит, — заявил главный научный сотрудник EFSA Марта Хугас.

Как добавили специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), вероятным источником инфекции было животное, но в дальнейшем коронавирус передавался только от человека к человеку. Притом основным способом передачи являются респираторные капли, выделяемые при чихании, кашле или выдохе заражённого человека.

Как сообщал Лайф, вирус 2019-nCoV распространился уже на 101 страну мира, число заражённых превысило 105 тысяч, а количество жертв заболевания превышает 3800 человек. Китайские ученые полагают, что эпидемия пойдёт на спад только в середине лета.

Число заражённых коронавирусом 2019-nCoV в России за сутки увеличилось до 20 человек. Тем не менее это гораздо ниже, чем во многих других странах, особенно учитывая огромные размеры России.