Россия ограничивает авиасообщение с Испанией, Италией, Германией и Францией из-за коронавируса

Россия с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с рядом европейских стран из-за коронавируса. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в нашей стране. В этот список попали Германия, Испания, Франция и Италия.

Тем не менее из Москвы сохранятся регулярные рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно.

Ранее из тех же соображений Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей и Ираном. Кроме того, наши власти до 1 апреля 2020 года продлили введённые ранее ограничения на пересечение сухопутной границы с КНР и на авиационное сообщение с Китаем.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание быстро распространилось по другим странам. В России на сегодняшний день новым типом пневмонии заражено 20 человек.

Число заражённых CoViD-2019 по всему миру уже превысило 101 тысячу человек. При этом медики считают, что вирус не исчезнет к лету.