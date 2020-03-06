В ВОЗ назвали число заражённых коронавирусом в мире

Число заболевших коронавирусной инфекцией приблизилось к отметке 100 тысяч. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его данным, к настоящему моменту заболевание выявили уже у 98 023 человек. Из них 3380 погибли. За последние сутки из 47 стран и территорий поступили сообщения о 2736 новых заражённых. В связи с этим Гебреисус посоветовал присвоить сдерживанию CoViD-19 первостепенный приоритет.

— Призываем страны обнаруживать, тестировать, изолировать и проводить лечение в каждом случае, а также выявлять контакты, — сказал он.

По словам главы ВОЗ, ценен каждый день, который удаётся отвоевать у быстро распространяющегося заболевания, так как он даёт медицинским учреждениям возможность лучше подготовиться к встрече с новыми больными. Эксперт добавил, что возглавляемая им организация рассматривает 40 способов диагностического тестирования CoViD-19. Также учёные работают над созданием 20 вакцин. Параллельно с этим проводятся испытания различных "терапевтических средств".