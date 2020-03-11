Из-за мер против коронавируса Линдеманн даст в Москве ещё один концерт, а Scooter ограничит билеты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице России вплоть до 10 апреля запрещены к проведению массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек. В связи с этим многие мероприятия, в том числе музыкальные концерты, оказались под угрозой. Однако некоторые исполнители всё же нашли выход из ситуации.

Так, фронтмен метал-группы Lindemann Тилль Линдеманн договорился с компанией Volkov PRO о том, что вместо одного концерта 15 марта на стадионе "ВТБ-арена" в Москве пройдут сразу два: один в 15:00, а второй в 19:00.

Все зрители, которые уже успели приобрести билеты, смогут посетить один из концертов. Количество зрителей на каждом выступлении не будет превышать максимально допустимое. Те, кто придёт на концерт днём, смогут бесплатно повысить категорию билета.

Тем временем немецкий музыкальный коллектив Scooter, чей концерт в столице должен состояться в субботу, 14 марта, на стадионе Adrenaline Stadium, решил пойти по иному пути и просто ограничить количество билетов.

А вот концерту Queen. Rock and Symphonic Show, который пройдёт в столице 15 апреля, повезло чуть больше. Поскольку главные хиты легендарной рок-группы Queen в сопровождении симфонического оркестра прозвучат в Crocus City Hall, расположенном в Московской области, указ Собянина на концерт не распространится даже в том случае, если его сроки будут продлены.

А советская и российская рок-группа "Чайф", которая 20 марта даёт концерт "Чайф: 35 лет группе. Война, мир и…." на стадионе "ВТБ-арена" пока не приняла решение о выходе из положения.

Авторы