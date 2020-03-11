Фигуристы придумали хитрый способ обойти запрет на массовые мероприятия

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввёл запрет на массовые мероприятия в Москве. Речь идёт о том, чтобы в одном месте не собиралось больше пяти тысяч человек. Продюсер ледового шоу "Россия, вперёд!" Татьяна Навка вечером сообщила, что, скорее всего, событие придётся перенести, однако в итоге организаторы нашли более изящный выход из ситуации.

— Федерация фигурного катания на коньках России, учитывая большой интерес зрителей к шоу "Россия, вперёд!" с участием сильнейших российских фигуристов, приняла решение: провести 29 марта на арене "Мегаспорт" не одно, а два выступления с допустимым количеством зрителей. Первое выступление состоится в 13 часов, второе, как и было запланировано ранее, — в 17 часов, — сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В каждом временном слоте будет закрыт верхний ярус трибун. Тех, кто купил туда билеты, пустят на нижний. Таким образом получится не превысить допустимую норму по количеству зрителей.