НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Фигуристы придумали хитрый способ обойти запрет на массовые мероприятия

Шоу с Загитовой и Медведевой проведут в два захода.

186
Post cover

Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввёл запрет на массовые мероприятия в Москве. Речь идёт о том, чтобы в одном месте не собиралось больше пяти тысяч человек. Продюсер ледового шоу "Россия, вперёд!" Татьяна Навка вечером сообщила, что, скорее всего, событие придётся перенести, однако в итоге организаторы нашли более изящный выход из ситуации.

Федерация фигурного катания на коньках России, учитывая большой интерес зрителей к шоу "Россия, вперёд!" с участием сильнейших российских фигуристов, приняла решение: провести 29 марта на арене "Мегаспорт" не одно, а два выступления с допустимым количеством зрителей. Первое выступление состоится в 13 часов, второе, как и было запланировано ранее, — в 17 часов, — сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В каждом временном слоте будет закрыт верхний ярус трибун. Тех, кто купил туда билеты, пустят на нижний. Таким образом получится не превысить допустимую норму по количеству зрителей.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть