В России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса за сутки. Среди заболевших — ребёнок

Восемь новых случаев коронавируса зафиксировано в России за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в нашей стране. Шесть новых пациентов с подтверждённым диагнозом были поставлены на учёт в Москве, ещё двое — на территории Подмосковья.

— Все пациенты доставлены в столичные стационары. Четверо проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один пациент госпитализирован в инфекционную больницу № 1. Среди заболевших есть ребёнок. Он находится в больнице им. Башляевой. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, — говорится в сообщении московского штаба.

Установлен полный круг близких контактов заболевших москвичей — все они уже под наблюдением. Три родственника пациентов получают помощь в инфекционной больнице, ещё три человека направлены в обсервационный центр. Трое остались на карантине дома.

По данным оперативного штаба, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, 25 из них — это россияне, вернувшиеся из Италии. Среди заболевших также двое граждан КНР и один итальянец.

Однако есть и случаи выздоровления. Как уже сообщал Лайф, диагноз "коронавирус" был снят у двух китайских граждан и одного россиянина. Также были выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

Ранее стало известно, что Россия ограничивает авиасообщение с Испанией, Италией, Германией и Францией из-за коронавируса. Регулярные рейсы из Москвы сохранятся лишь в несколько европейских городов. Лайф публиковал их список.

Напомним, что вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание быстро распространилось по другим странам.