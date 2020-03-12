В Европе осталась лишь одна страна, свободная от коронавируса

С момента появления CoViD-2019 там обследовалось более двух тысяч человек.

Ни одного случая заражения новым коронавирусом CoViD-2019 на данный момент не выявлено в Черногории, заявил в эфире национального телевидения эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.

По его словам, под наблюдением сейчас находится 392 человека, а с момента появления коронавируса обследовалось более двух тысяч человек.

— Диагностика на коронавирус длится два-три часа, поэтому результаты становятся известны быстро, — сказал Галич, добавив, что Институт общественного здравоохранения готов к возможному появлению коронавируса.

Он призвал жителей страны не сеять панику и не распространять фейки.