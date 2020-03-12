Спасти рядового Хэнкса. Актёр объявил, что они с женой заразились коронавирусом

Голливудский актёр Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заражены коронавирусом. Об этом актёр написал в своём инстаграме.

По его словам, в настоящее время супруги находятся в Австралии. В какой-то момент они почувствовали небольшую слабость, как при простуде, и боли по всему телу. У Риты также обнаружились озноб и небольшая температура. Это сподвигло супругов сдать анализы на CoViD-2019, результат которых оказался положительным.

— Мы, Хэнкс, будем проходить анализы, наблюдаться и быть в изоляции столько, сколько требуется по правилам общественного здравоохранения, — написал актёр.

В заключение он пожелал своим фанатам беречь себя и пообещал держать их в курсе развития ситуации.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией.