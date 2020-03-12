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Спасти рядового Хэнкса. Актёр объявил, что они с женой заразились коронавирусом

У обоих в настоящее время болезнь протекает в лёгкой форме.

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Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Голливудский актёр Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заражены коронавирусом. Об этом актёр написал в своём инстаграме.

По его словам, в настоящее время супруги находятся в Австралии. В какой-то момент они почувствовали небольшую слабость, как при простуде, и боли по всему телу. У Риты также обнаружились озноб и небольшая температура. Это сподвигло супругов сдать анализы на CoViD-2019, результат которых оказался положительным.

Мы, Хэнкс, будем проходить анализы, наблюдаться и быть в изоляции столько, сколько требуется по правилам общественного здравоохранения, — написал актёр.

В заключение он пожелал своим фанатам беречь себя и пообещал держать их в курсе развития ситуации.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией.

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