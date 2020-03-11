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Толстой "самоизолировался" на две недели после поездки в Париж

При этом парламентарий успокоил, что он совершенно здоров, продолжает работу и находится на связи.

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Фото: © Facebook/Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой решил временно работать из дома после визита в Париж. На такие меры он пошёл из-за сложной ситуации с коронавирусом во Франции.

— Несколько дней работал в Париже... Как вы знаете, во Франции сегодня сложилась достаточно напряжённая обстановка в связи со вспышкой коронавируса. В связи с этим, а также в соответствии с Указом мэра Москвы Сергея Собянина, временно перехожу на работу в удалённом режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать, — написал он в "Фейсбуке".

Толстой считает, что это его "гражданский и просто человеческий долг" перед коллегами и избирателями, чтобы не подвергать их даже малейшей опасности.

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