Толстой "самоизолировался" на две недели после поездки в Париж
При этом парламентарий успокоил, что он совершенно здоров, продолжает работу и находится на связи.
Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой решил временно работать из дома после визита в Париж. На такие меры он пошёл из-за сложной ситуации с коронавирусом во Франции.
— Несколько дней работал в Париже... Как вы знаете, во Франции сегодня сложилась достаточно напряжённая обстановка в связи со вспышкой коронавируса. В связи с этим, а также в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина временно перехожу на работу в удалённом режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать, — написал он в "Фейсбуке".
Толстой считает, что это его "гражданский и просто человеческий долг" перед коллегами и избирателями, чтобы не подвергать их даже малейшей опасности.
Фото © Facebook / Пётр Толстой