В российском посольстве рассказали, как перемещаться по охваченной коронавирусом Италии

На фоне распространения коронавируса в Италии власти страны ввели серьёзные ограничения на перемещение граждан и проведение массовых мероприятий, поэтому россиянам, которые сейчас находятся там, необходимо учитывать эти нюансы при планировании поездок. Об этом рассказали в российском посольстве.

Для того чтобы перемещаться по стране, необходимо оформить специальное разрешение, в котором указывается причина передвижения. Те, кто планирует вернуться на родину, должны в соответствующей анкете отметить, что целью передвижения является возвращение к месту проживания. В диппредставительстве обратили внимание на то, что в возвращении будет отказано тем, у кого есть вид на жительство в Италии или гражданство этой страны.

— Наличие вида на жительство в Италии либо гражданства этой страны рассматривается как подтверждение постоянного проживания в Италии. В этой связи наличие регистрации по месту жительства в России не принимается в качестве основания для вылета и в вылете отказывается, — уточняют в дипмиссии.

Ранее Лайф сообщал, что Италия ввела карантинные меры на всей территории страны из-за коронавируса. К настоящему моменту в стране было подтверждено уже более десяти тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, а число смертей достигло 631.