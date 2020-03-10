Количество заражённых коронавирусом в Италии перевалило за 10 тысяч

В Италии число жертв коронавируса увеличилось до 631 человека, а общее количество заболевших превысило отметку в десять тысяч человек. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Таким образом, с момента начала распространения вируса на территории страны им заразилось 10 149 человек.

Также свыше тысячи уже поправились, за сутки 280 человек были выписаны из больниц.

При этом российских туристов призвали вернуться из Италии. Там из-за коронавируса досрочно закрывают горнолыжные курорты. По стране предприняты жёсткие карантинные меры: закрыты учебные заведения, отменены общественные и спортивные мероприятия.