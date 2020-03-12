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Контактировавших с вылечившимся от коронавируса россиянином ищут с помощью биллинга

Из-за риска распространения инфекции ближайшему окружению мужчины придётся пройти обследование.

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Фото © Instagram / Давид Беров

Силовики разыскивают всех, кто успел пообщаться с россиянином Давидом Беровым до того, как его вылечили от коронавируса после возвращения из Италии. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, в поисках применяется биллинг (данные о соединениях абонентов) и другие инструменты. В процессе таких поисков в инфекционную больницу отправили троих знакомых мужчины, ещё один отправился в больницу добровольно.

Напомним, россиянина Давида Берова, ставшего первым носителем уханьского коронавируса в Москве, выписали из больницы 7 марта.

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