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Путин — о медицинских масках: Не всегда комфортно, но болеть-то хуже

С людьми следует работать аккуратно и ненавязчиво, отметил глава государства.

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Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с избранными губернаторами указал на необходимость носить защитные маски в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

Надо просить соблюдать масочный режим. Это не всегда комфортно для людей, но болеть-то хуже, — заявил президент.

Глава государства напомнил, что осень — пора так называемых бытовых инфекций: гриппа, ОРВИ.

Надо обеспечить безопасность людей, но далеко ещё не завершена работа, связанная с борьбой с коронавирусом. Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, и нужно уделить особое внимание группам риска. Надо, исходя из ситуации в каждом регионе, разработать комплексные программы по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в группу риска в силу самых различных обстоятельств, — подчеркнул политик.

Путин отметил, что Россия мягче, чем другие страны, проходит через сложный для экономики и социальной сферы период.

Путин поздравил избранных губернаторов и оценил прошедшие выборы

Российский лидер напомнил, что главы регионов наделены особыми полномочиями в связи с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 6595 новых случаев коронавируса.

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