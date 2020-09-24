Путин — о медицинских масках: Не всегда комфортно, но болеть-то хуже

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с избранными губернаторами указал на необходимость носить защитные маски в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

— Надо просить соблюдать масочный режим. Это не всегда комфортно для людей, но болеть-то хуже, — заявил президент.

Глава государства напомнил, что осень — пора так называемых бытовых инфекций: гриппа, ОРВИ.

— Надо обеспечить безопасность людей, но далеко ещё не завершена работа, связанная с борьбой с коронавирусом. Поэтому нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, и нужно уделить особое внимание группам риска. Надо, исходя из ситуации в каждом регионе, разработать комплексные программы по сбережению людей старшего поколения и тех, кто входит в группу риска в силу самых различных обстоятельств, — подчеркнул политик.

Путин отметил, что Россия мягче, чем другие страны, проходит через сложный для экономики и социальной сферы период.