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Учёные выяснили, сколько лет жизни отнимает коронавирус

Исследование проводилось на основе данных об умерших после заражения CoViD-19.

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Переболев коронавирусом, пациенты нередко жалуются на "побочные эффекты" болезни в виде одышки, болей в суставах и других проблем. Выяснилось, что инфекция отнимает более десяти потенциальных лет жизни человека. К такому выводу пришла группа учёных из США, Великобритании и Португалии.

Результат был получен путём нехитрых вычислений: специалисты взяли данные об ожидаемой продолжительности жизни умерших от коронавируса и вычли из него их возраст на момент смерти. После этого данные усреднили. Таким образом получился временной период, который могли бы ещё прожить пациенты, если бы не скончались от болезни. В среднем показатель составил 10 лет.

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При этом число выздоровевших с начала эпидемии уже приближается к миллиону.

Оказалось, что у мужчин, перенёсших болезнь, жизнь сокращается в среднем на 13 лет, у женщин — на 11 лет. Отмечается, что результат не означает, что все переболевшие коронавирусом будут жить на 10 лет меньше, так как исследование проводилось лишь с теми, кто умер от CoViD-19. Кроме того, речь идёт о потенциальных годах жизни, за которые человек мог умереть при других обстоятельствах.

Ранее Лайф рассказывал, что британские учёные планируют специально заразить несколько тысяч человек коронавирусом для изучения вакцины от инфекции.

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