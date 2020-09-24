Невролог объяснил, почему здоровые люди находят у себя симптомы коронавируса

Люди, у которых есть способность к самовнушению, могут обнаружить у себя реальные симптомы коронавируса, но не всегда это говорит о наличии болезни, заявил главный внештатный специалист Минздрава Подмосковья Ринат Богданов.

— Часть людей обладают более выраженным тревожным фоном с повышенной внушаемостью, иными словами — способностью к самовнушению. Они начинают примерять на себя симптомы коронавируса и потом через какое-то время их обнаруживают. Это могут быть нехватка воздуха, кашель — вплоть до подъёма температуры. Если внушить, то эти симптомы вам организм и выдаст, — рассказал невролог в беседе с РИА "Новости".

Медик отметил, что с такими психологическими проявлениями необходимо бороться, так как длительный стресс может привести к различным проблемам со здоровьем — язвенной болезни, эндокринным заболеваниям, сахарному диабету, иммунодефициту. Человеку, который постоянно испытывает тревогу, нужно "структурировать режим и стараться не собирать негативную информацию".

Богданов советует составить ежедневный распорядок, уделяя внимание физической и умственной активности, хорошему сну, времени для досуга и правильному питанию. По словам невролога, время для отдыха лучше всего подбирать лично для себя, экспериментируя и пробуждаясь в разное время. При этом засыпать лучше в промежуток с 22:00 до 02:00 — в таком случае эффективность и качество сна будут выше.

Если эти рекомендации не помогают снизить проявления тревожности, то необходимо обратиться к специалисту.