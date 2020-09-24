Камер видеонаблюдения не было. Лайф узнал подробности гибели дочери актёра Конкина в бассейне

Дочь заслуженного артиста России, звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина София была доставлена в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом "утопление" в ночь на 23 сентября из одного из фитнес-клубов. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам другого собеседника, что конкретно произошло с девушкой в бассейне спортзала, никто сказать не может.

Директор Владимира Конкина в беседе с Лайфом заявила, что вскрытия тела погибшей пока не было, его произведут в присутствии полицейских. По словам Елены, София была пловчихой, оттого её утопление странно.

— Сейчас пока в ожидании сидим, успокаиваю Владимира Алексеевича, — рассказала директор Конкина.

Елена отметила, что на месте происшествия не были установлены камеры видеонаблюдения, что усложняет выяснение обстоятельств трагедии. Она также добавила, что телефон Софии был заблокирован.