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Камер видеонаблюдения не было. Лайф узнал подробности гибели дочери актёра Конкина в бассейне

Телефон девушки был заблокирован, о смерти Софии актёр узнал лишь на следующий день.

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Дочь заслуженного артиста России, звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина София была доставлена в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом "утопление" в ночь на 23 сентября из одного из фитнес-клубов. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам другого собеседника, что конкретно произошло с девушкой в бассейне спортзала, никто сказать не может.

Директор Владимира Конкина в беседе с Лайфом заявила, что вскрытия тела погибшей пока не было, его произведут в присутствии полицейских. По словам Елены, София была пловчихой, оттого её утопление странно.

Сейчас пока в ожидании сидим, успокаиваю Владимира Алексеевича, — рассказала директор Конкина.

Елена отметила, что на месте происшествия не были установлены камеры видеонаблюдения, что усложняет выяснение обстоятельств трагедии. Она также добавила, что телефон Софии был заблокирован.

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Артисту было 89 лет.

Как писал Лайф, 32-летняя София умерла из-за отказавших почек. Правоохранители проверяют, могла ли её смерть носить криминальный характер.

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