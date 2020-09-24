Камер видеонаблюдения не было. Лайф узнал подробности гибели дочери актёра Конкина в бассейне

Дочь заслуженного артиста России, звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина София была доставлена в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом "утопление" в ночь на 23 сентября из одного из фитнес-клубов. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
По словам другого собеседника, что конкретно произошло с девушкой в бассейне спортзала, никто сказать не может.
Директор Владимира Конкина в беседе с Лайфом заявила, что вскрытия тела погибшей пока не было, его произведут в присутствии полицейских. По словам Елены, София была пловчихой, оттого её утопление странно.
— Сейчас пока в ожидании сидим, успокаиваю Владимира Алексеевича, — рассказала директор Конкина.
Елена отметила, что на месте происшествия не были установлены камеры видеонаблюдения, что усложняет выяснение обстоятельств трагедии. Она также добавила, что телефон Софии был заблокирован.
Как писал Лайф, 32-летняя София умерла из-за отказавших почек. Правоохранители проверяют, могла ли её смерть носить криминальный характер.
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