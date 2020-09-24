Песков отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Как уже сообщал Лайф, заявку направил российский писатель и публицист Сергей Комков.
— Эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определённая процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного, — заявил представитель Кремля.
Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. Её первыми лауреатами стали основатель Международного комитета Красного Креста, один из создателей Женевской конвенции 1864 года швейцарец Жан Анри Дюнан и основатель и президент Лиги мира и свободы француз Фредерик Пасси. В числе лауреатов Нобелевской премии мира были Андрей Сахаров и Михаил Горбачёв. В 2009 году она была присуждена президенту США Бараку Обаме. Однако лауреатами могут стать как отдельные лица, так и организации. Например, в 2013 году премия мира досталась Организации по запрещению химического оружия, созданной при поддержке ООН в 1997 году.
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К слову, в 2014 году Владимир Путин уже был номинирован на премию. Кандидатура российского президента была выдвинута Международной академией духовного единства. Среди других номинантов в том году были папа римский Франциск, бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден и 16-летняя школьница из Пакистана Малала Юсуфзай. Лауреатом стала именно она.
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