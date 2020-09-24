На футболиста Широкова подали заявление о покушении на убийство арбитра

Представители арбитра Никиты Данченкова, которого избил бывший футболист сборной России Роман Широков, обратились в СКР с требованием переквалифицировать статью дела на покушение на убийство. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Широков в прошлом профессиональный футболист, обладающий сильным ударом ногой, бил Данченкова бутсами в шипах по голове. Если бы не оперативная реакция ребят, которые оттащили Широкова, Данченков мог получить гораздо более серьёзные травмы, может, даже несовместимые с жизнью, — рассказал агентству адвокат Данченкова Александр Островский.

Напомним, Роман Широков избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча после того, как тот показал ему красную карточку. В Интернет попало видео потасовки. Широков нанёс Данченкову удар рукой в лицо, а после падения ударил его ногой. После спортсмен принёс свои извинения, однако пострадавший всё равно обратился в суд.