На футболиста Широкова подали заявление о покушении на убийство арбитра

Представители арбитра Никиты Данченкова, которого избил бывший футболист сборной России Роман Широков, обратились в СКР с требованием переквалифицировать статью дела на покушение на убийство. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Широков в прошлом профессиональный футболист, обладающий сильным ударом ногой, бил Данченкова бутсами в шипах по голове. Если бы не оперативная реакция ребят, которые оттащили Широкова, Данченков мог получить гораздо более серьёзные травмы, может, даже несовместимые с жизнью, — рассказал агентству адвокат Данченкова Александр Островский.
"Был на эмоциях". Лайф узнал, как Широков объяснил в протоколе избиение арбитраЭкс-игрок сборной России не смог лично извиниться перед судьёй, которому потребовалась медпомощь.
Напомним, Роман Широков избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча после того, как тот показал ему красную карточку. В Интернет попало видео потасовки. Широков нанёс Данченкову удар рукой в лицо, а после падения ударил его ногой. После спортсмен принёс свои извинения, однако пострадавший всё равно обратился в суд.
Ранее Лайф сообщал о том, что Роман Широков может избежать наказания за избиение арбитра.
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