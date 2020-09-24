МВД Белоруссии сообщило о 364 задержанных в ходе акций протеста после тайной инаугурации Лукашенко — видео

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что на акциях протеста, прошедших накануне в разных городах страны, было задержано 364 гражданина, из которых 252 — в Минске. Отмечается, что в места содержания до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям выдворено 320 человек. Об этом в телеграм-канале рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

— Вчера, 23 сентября, в различных населённых пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около пяти тысяч человек. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения, — говорится в сообщении.

В Минске, как уточнили правоохранители, протестующие выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались возле станций метро и торгового центра "Галерея". Около 19:00 их количество составило порядка трёх тысяч человек. Отмечается, что поздно вечером группы людей (а также водители) блокировали проезжую часть. Сотрудники МВД в свою очередь использовали спецсредства и технику.

В Витебске акция протеста была не такой массовой — по данным МВД, там собралось около ста человек. Митингующие также блокировали движение на проезжей части. Кроме того, на одном из перекрёстков неизвестные рассыпали металлические шипы.

Протесты сопровождались открытыми столкновениями: митингующие бросали в представителей правопорядка камни и другие предметы, способные причинить повреждения, добавила Чемоданова. Участвовали в подобных стычках преимущественно молодые люди в возрасте до 30 лет.