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"Не то обида, не то претензии". Лукашенко ответил на упрёки по поводу тайной инаугурации

Отдельные государства заняли в отношении республики неконструктивную позицию, указал он.

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Фото © Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на упрёки ряда стран по поводу его инаугурации, которая прошла накануне в Минске. Особенно удивила белорусского лидера позиция соседних государств, в частности Польши. По мнению политика, страны с общими границами "обречены жить вместе, дружить", передаёт БелТА.

Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или ещё кому-то, что будем проводить это мероприятие, — заявил Лукашенко на встрече с послом Китая Цуй Цимином.

Глава республики подчеркнул, что инаугурация является внутренним делом страны, по белорусским законам Минск не обязан предупреждать о ней иностранные государства. Лукашенко добавил, что на неё было приглашено около двух тысяч человек, в том числе военные.

В тайне это сохранить практически невозможно, — резюмировал он.

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Тайная инаугурация президента состоялась в Минске накануне.

Напомним, накануне в Минске тайно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.

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