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В ЕС заявили, что тайная инаугурация Лукашенко ведёт к углублению кризиса в Белоруссии

Брюссель не признаёт результаты президентских выборов в республике.

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Фото © Pixabay

Европейский союз пересматривает отношения с Белоруссией, так как считает новый президентский срок и инаугурацию Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. Об этом сказано в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространённом 24 сентября.

Результаты выборов главы республики Боррель назвал "сфальсифицированными".

ЕС ведёт переоценку отношений с Белоруссией, — сообщил он.

Украина вслед за США не признала Лукашенко легитимным президентом после тайной инаугурации

В Киеве заявили, что никогда не вмешивались в дела соседей.

Напомним, 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.

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