В ЕС заявили, что тайная инаугурация Лукашенко ведёт к углублению кризиса в Белоруссии

Европейский союз пересматривает отношения с Белоруссией, так как считает новый президентский срок и инаугурацию Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. Об этом сказано в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространённом 24 сентября.
Результаты выборов главы республики Боррель назвал "сфальсифицированными".
— ЕС ведёт переоценку отношений с Белоруссией, — сообщил он.
Украина вслед за США не признала Лукашенко легитимным президентом после тайной инаугурацииВ Киеве заявили, что никогда не вмешивались в дела соседей.
Напомним, 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.