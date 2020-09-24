"С такими друзьями враги не нужны". Пушков высмеял отказ Запада признавать легитимность Лукашенко

Ещё недавно Украина, Польша и Литва были лучшими друзьями президента Белоруссии Александра Лукашенко, а теперь не признают его легитимность. На это указал российский сенатор Алексей Пушков.
— С такими друзьями враги точно не нужны, — подчеркнул член Совфеда в своём телеграм-канале.
"Списал у Госдепа". Пушков резко ответил Зеленскому на попытки обвинить Россию в стремлении к "переделу мира"Сенатор отметил, что главный специалист по сферам влияния в мире известен, и это не Россия.
Пушков также вспомнил визит в Минск госсекретаря США Майка Помпео, который "источал улыбки и сыпал обещаниями". По словам сенатора, события, которые происходят в Белоруссии сейчас, были очевидны. Теперь же страна стала площадкой для игр Запада, добавил он.
Напомним, накануне в Минске тайно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.
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