"Списал у Госдепа". Пушков резко ответил Зеленскому на попытки обвинить Россию в стремлении к "переделу мира"

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы стремится разделить мир на сферы влияния.

— Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния. Списал у Госдепа. Надо же объяснить, почему "независимая" Украина готова всё отдать, лишь бы попасть в сферу влияния США? — написал политик в "Твиттере".

Пушков добавил, что главный спец по сферам влияния в мире — от Панамы до Японии — известен. И это не Россия.