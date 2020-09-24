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"Списал у Госдепа". Пушков резко ответил Зеленскому на попытки обвинить Россию в стремлении к "переделу мира"

Сенатор отметил, что главный специалист по сферам влияния в мире известен, и это не Россия.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы стремится разделить мир на сферы влияния.

Пушков заявил, что Россия станет первым объектом атаки, если Байден победит на выборах в США

По его словам, в таком случае Штаты бросятся навязывать свои "ценности и идеалы" всему остальному миру.

Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния. Списал у Госдепа. Надо же объяснить, почему "независимая" Украина готова всё отдать, лишь бы попасть в сферу влияния США? — написал политик в "Твиттере".

Пушков добавил, что главный спец по сферам влияния в мире — от Панамы до Японии — известен. И это не Россия.

Конфуз в присутствии Зеленского. На Украине во время учений не сработал американский ракетный комплекс Javelin

Сегодня президент Украины должен был впервые увидеть "убийцу танков" в деле. Но что-то пошло не так.

Напомним, ранее украинский президент в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире. При этом он вспомнил Крым и Донбасс.

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