"Списал у Госдепа". Пушков резко ответил Зеленскому на попытки обвинить Россию в стремлении к "переделу мира"

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы стремится разделить мир на сферы влияния.
Пушков заявил, что Россия станет первым объектом атаки, если Байден победит на выборах в СШАПо его словам, в таком случае Штаты бросятся навязывать свои "ценности и идеалы" всему остальному миру.
— Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния. Списал у Госдепа. Надо же объяснить, почему "независимая" Украина готова всё отдать, лишь бы попасть в сферу влияния США? — написал политик в "Твиттере".
Пушков добавил, что главный спец по сферам влияния в мире — от Панамы до Японии — известен. И это не Россия.
Конфуз в присутствии Зеленского. На Украине во время учений не сработал американский ракетный комплекс JavelinСегодня президент Украины должен был впервые увидеть "убийцу танков" в деле. Но что-то пошло не так.
Напомним, ранее украинский президент в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире. При этом он вспомнил Крым и Донбасс.