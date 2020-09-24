Прокуратура Калифорнии рекомендовала приговорить россиянина Никулина к 12 годам тюрьмы

Россиянин Евгений Никулин, признанный виновным в киберпреступлениях в США, может отправиться в тюрьму на 12 лет. Такой срок федеральному суду рекомендовала прокуратура Северного округа штата Калифорнии, сообщает ТАСС со ссылкой на документы из электронной базы суда.
В ходатайстве прокуратура отмечает, что за преступления, совершённые Никулиным, рекомендованным наказанием является "тюремное заключение продолжительностью 145 месяцев". Кроме того, власти США призывают его возместить ущерб, якобы нанесённый ряду компаний.
Суд в Греции приговорил двоих россиян к 300 годам тюрьмы за перевозку нелегаловНазначенный адвокат практически не общался с ними и не ознакомился с делом.
А вот защита россиянина в своих рекомендациях настаивает на сроке, равном его нахождению под стражей. При таком решении после оглашения вердикта Никулин должен быть сразу освобождён и депортирован на родину. К ходатайству также прилагаются письма близких россиянина, в которых они отмечают, что очень ждут его возвращения.
Заседание суда с оглашением приговора, как предполагается, пройдёт 29 сентября.
Напомним, в октябре 2016 года Никулина задержали в Чехии, а в начале 2018-го Прага выдала россиянина Соединённым Штатам, где его обвинили во взломе социальной сети LinkedIn, а также серверов фирм Dropbox и Formspring. В октябре 2018 года было принято решение направить его на обязательное психиатрическое обследование, чтобы установить степень его вменяемости. В середине декабря того же года россиянина перевели из тюрьмы в клинику. По словам адвоката, суд счёл Никулина вменяемым, признав заключение специалистов. Однако защита настаивала на том, что молодого человека нельзя судить, поскольку тот не отдаёт себе отчёта в серьёзности и последствиях судебного разбирательства.