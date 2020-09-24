Прокуратура Калифорнии рекомендовала приговорить россиянина Никулина к 12 годам тюрьмы

Россиянин Евгений Никулин, признанный виновным в киберпреступлениях в США, может отправиться в тюрьму на 12 лет. Такой срок федеральному суду рекомендовала прокуратура Северного округа штата Калифорнии, сообщает ТАСС со ссылкой на документы из электронной базы суда.

В ходатайстве прокуратура отмечает, что за преступления, совершённые Никулиным, рекомендованным наказанием является "тюремное заключение продолжительностью 145 месяцев". Кроме того, власти США призывают его возместить ущерб, якобы нанесённый ряду компаний.

А вот защита россиянина в своих рекомендациях настаивает на сроке, равном его нахождению под стражей. При таком решении после оглашения вердикта Никулин должен быть сразу освобождён и депортирован на родину. К ходатайству также прилагаются письма близких россиянина, в которых они отмечают, что очень ждут его возвращения.

Заседание суда с оглашением приговора, как предполагается, пройдёт 29 сентября.