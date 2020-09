Звезда или создатель. Рэдклифф вернётся к роли Гарри Поттера, если не будет Роулинг

Актёр Дэниел Рэдклифф, известный всему миру по фильмам о Гарри Поттере, готов вернуться к роли "мальчика, который выжил", в экранизации пьесы "Проклятое дитя", но с одним условием: в проекте не должна принимать участие писательница Джоан Роулинг. Об этом сообщает издание We Got This Covered.