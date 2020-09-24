Звезда или создатель. Рэдклифф вернётся к роли Гарри Поттера, если не будет Роулинг

Актёр Дэниел Рэдклифф, известный всему миру по фильмам о Гарри Поттере, готов вернуться к роли "мальчика, который выжил", в экранизации пьесы "Проклятое дитя", но с одним условием: в проекте не должна принимать участие писательница Джоан Роулинг. Об этом сообщает издание We Got This Covered.

Ранее артист заявлял, что в принципе не планирует вновь играть Гарри, поскольку боится стать заложником одной роли, как это произошло с Робертом Паттинсоном, которого достаточно длительное время воспринимали только как вампира Эдварда из саги "Сумерки", и лишь перевоплощение в Бэтмена даёт ему надежду пошатнуть устоявшийся образ.

Теперь Рэдклифф изменил своё решение, однако он не готов видеть на съёмочной площадке Роулинг, которая фактически сделала его звездой. Дело в том, что актёр был крайне недоволен критикой писательницей трансгендеров. Он даже извинялся перед фанатами за слова Джоан. Компании Warner Bros. предстоит нелёгкий выбор между звездой и автором, и какое решение она примет, пока не ясно.