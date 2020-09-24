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На Аляске начался демонтаж памятника правителю русских владений

Посол РФ в США выразил сожаление о том, что монумент попал под волну антирасистских протестов.

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Фото © Twitter / Ladyzchensk

В американском городе Ситка начался демонтаж памятника правителю русских владений на Аляске в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову. Монумент перенесут из центрального парка в исторический музей, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Хола Спекмана.

В настоящее время рабочие уже разобрали часть постамента, на котором находится бронзовая фигура. Работы планируется завершить до конца октября.

Мы надеемся, что статуе не будет нанесено никаких повреждений, отметил Спекман. Он пояснил, что монумент будут переносить при помощи погрузчика или тележки, и выразил уверенность, что памятник отлично впишется в экспозицию музея.

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В последние дни статуи подвергались нападкам со стороны демонстрантов.

Посол России в США Анатолий Антонов выразил сожаление о том, что памятник российскому правителю попал под волну антирасистских протестов, и напомнил, что усилиями Александра Баранова на Аляске было построено около 200 поселений, многие из которых существуют до сих пор, в том числе сама Ситка, ранее носившая имя Новоархангельск.

Напомним, группа жителей города Ситка предложила убрать статую Баранова, установленную в 1989 году. В Кремле отметили, что такие инициативы идут из-за внутреннего неспокойствия в стране.

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