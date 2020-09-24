На Аляске начался демонтаж памятника правителю русских владений

В американском городе Ситка начался демонтаж памятника правителю русских владений на Аляске в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову. Монумент перенесут из центрального парка в исторический музей, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Хола Спекмана.
В настоящее время рабочие уже разобрали часть постамента, на котором находится бронзовая фигура. Работы планируется завершить до конца октября.
— Мы надеемся, что статуе не будет нанесено никаких повреждений, — отметил Спекман. Он пояснил, что монумент будут переносить при помощи погрузчика или тележки, и выразил уверенность, что памятник отлично впишется в экспозицию музея.
Власти Чикаго демонтировали два памятника Колумбу из городских парков — видеоВ последние дни статуи подвергались нападкам со стороны демонстрантов.
Посол России в США Анатолий Антонов выразил сожаление о том, что памятник российскому правителю попал под волну антирасистских протестов, и напомнил, что усилиями Александра Баранова на Аляске было построено около 200 поселений, многие из которых существуют до сих пор, в том числе сама Ситка, ранее носившая имя Новоархангельск.
Напомним, группа жителей города Ситка предложила убрать статую Баранова, установленную в 1989 году. В Кремле отметили, что такие инициативы идут из-за внутреннего неспокойствия в стране.