На Аляске начался демонтаж памятника правителю русских владений

В американском городе Ситка начался демонтаж памятника правителю русских владений на Аляске в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову. Монумент перенесут из центрального парка в исторический музей, сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Хола Спекмана.

В настоящее время рабочие уже разобрали часть постамента, на котором находится бронзовая фигура. Работы планируется завершить до конца октября.

— Мы надеемся, что статуе не будет нанесено никаких повреждений, — отметил Спекман. Он пояснил, что монумент будут переносить при помощи погрузчика или тележки, и выразил уверенность, что памятник отлично впишется в экспозицию музея.

Посол России в США Анатолий Антонов выразил сожаление о том, что памятник российскому правителю попал под волну антирасистских протестов, и напомнил, что усилиями Александра Баранова на Аляске было построено около 200 поселений, многие из которых существуют до сих пор, в том числе сама Ситка, ранее носившая имя Новоархангельск.