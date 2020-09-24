В России изменились правила поверки бытовых счётчиков

Новые правила поверки бытовых счётчиков вступили в силу в России. Теперь вместо бумажных свидетельств единственным юридически значимым подтверждением поверки будет электронная запись в реестре Росстандарта, сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

— Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ, — приводит его слова ТАСС.

Абрамов добавил, что после поверки специалист в течение суток обязан будет внести сведения о факте контроля в реестр ФГИС "Аршин", иначе результаты не признают действительными. По словам главы Росстандарта, заказчик поверки вправе потребовать, чтобы поверитель при нём сделал соответствующую запись в реестре.

Также в Росстандарте посоветовали гражданам заранее запланировать поверку счётчиков на начало 2021 года.