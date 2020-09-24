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В России изменились правила поверки бытовых счётчиков

Схема поможет жильцам узнавать сроки эксплуатации приборов и не попадаться на уловки мошенников.

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Фото © Pixabay

Новые правила поверки бытовых счётчиков вступили в силу в России. Теперь вместо бумажных свидетельств единственным юридически значимым подтверждением поверки будет электронная запись в реестре Росстандарта, сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ, — приводит его слова ТАСС.

Абрамов добавил, что после поверки специалист в течение суток обязан будет внести сведения о факте контроля в реестр ФГИС "Аршин", иначе результаты не признают действительными. По словам главы Росстандарта, заказчик поверки вправе потребовать, чтобы поверитель при нём сделал соответствующую запись в реестре.

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По словам специалиста Минздрава, это делается, чтобы показать, для чего нужна аптечка.

Также в Росстандарте посоветовали гражданам заранее запланировать поверку счётчиков на начало 2021 года.

Напомним, до конца текущего года действует мораторий на поверку приборов, введённый из-за распространения коронавируса. Сейчас компании обязаны принимать все показания счётчиков, даже с истекшим сроком поверки.

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