В России изменят название автомобильной аптечки

После вступления в силу нового приказа Минздрава РФ о составе автомобильной аптечки изменится её название. Об этом сообщил главный внештатный специалист ведомства по первой помощи Леонид Дежурный.

— Если раньше она называлась "аптечка первой помощи автомобильная", то теперь — "аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП (автомобильная)", чтобы показать, для чего она нужна, — сказал Дежурный в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".