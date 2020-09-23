В России изменят название автомобильной аптечки

После вступления в силу нового приказа Минздрава РФ о составе автомобильной аптечки изменится её название. Об этом сообщил главный внештатный специалист ведомства по первой помощи Леонид Дежурный.
— Если раньше она называлась "аптечка первой помощи автомобильная", то теперь — "аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП (автомобильная)", чтобы показать, для чего она нужна, — сказал Дежурный в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".
В России предложили изменить правила тонировки автомобилейТакже можно будет использовать любые медицинские аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки.
Напомним, ранее на федеральном портале нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Минздрава, в котором предлагалось исключить из аптечки стерильные бинты, бинты малых размеров и бактерицидные пластыри и добавить стерильные салфетки и медицинские маски.