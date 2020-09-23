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В России изменят название автомобильной аптечки

По словам специалиста Минздрава, это делается, чтобы показать, для чего нужна аптечка.

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Фото © ТАСС / Игорь Генералов

После вступления в силу нового приказа Минздрава РФ о составе автомобильной аптечки изменится её название. Об этом сообщил главный внештатный специалист ведомства по первой помощи Леонид Дежурный.

Если раньше она называлась "аптечка первой помощи автомобильная", то теперь "аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП (автомобильная)", чтобы показать, для чего она нужна, — сказал Дежурный в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья".

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Также можно будет использовать любые медицинские аптечки, огнетушители и знаки аварийной остановки.

Напомним, ранее на федеральном портале нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Минздрава, в котором предлагалось исключить из аптечки стерильные бинты, бинты малых размеров и бактерицидные пластыри и добавить стерильные салфетки и медицинские маски.

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