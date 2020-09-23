Тренерский дебют Ротенберга в КХЛ закончился поражением от "Сибири"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА дома со счётом 1:4 проиграл новосибирской "Сибири".

Армейцы перед матчем из-за положительных тестов на коронавирус потеряли больше половины основного состава, а также главного тренера Валерия Брагина. По этой причине тренерский штаб, который перед игрой впервые пополнил вице-президент СКА Роман Ротенберг, был вынужден выставить против новосибирцев молодёжный состав, средний возраст которого не превышает 21 год. Сразу 12 хоккеистов дебютировали за петербургский клуб, включая 22-летнего голкипера Михаила Бердина.

Фото © Twitter / Хоккейный клуб СКА

"Сибирь" на седьмой минуте встречи с помощью рикошета открыла счёт, шайбу забросил защитник Ефим Гуркин. СКА отыгрался спустя четыре минуты — штрафной бросок реализовал нападающий Иван Морозов.

Во втором периоде новосибирцы усилиями форвардов Евгения Чесалина и Юусо Пуустинена забили два гола, определившие исход встречи. А под занавес матча Пуустинен оформил дубль, установив окончательный счёт — 4:1.

Петербуржцы старались на равных биться с более опытным соперником, но класс новосибирцев перевесил задор хозяев льда. Дебют Романа Ротенберга в качестве тренера получился неудачным, но ему точно не должно быть стыдно за игру своих подопечных, которые сделали в этот вечер всё, что могли.

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