В Дагестане пообещали миллион рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии

Власти Дагестана выплатят один миллион рублей за информацию о шестерых заключённых, сбежавших из колонии в посёлке Шамхал. Об этом в ходе видеоконференции объявил глава республики Владимир Васильев.
Также он подчеркнул, что в работе по розыску сбежавших осуждённых необходимо содействие местных властей. Васильев акцентировал внимание на возможности явки преступников с повинной. В таком случае закон предусматривает смягчение ответственности.
— Там есть люди, у которых срок 15–17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие, — цитирует главу республики пресс-служба.
В духе Монте-Кристо. Как зэки в колонии под Махачкалой целый год строили тоннель на свободуПока силовики Дагестана ищут сбежавших из местной колонии строгого режима шестерых опасных заключённых, руководство ФСИН проводит служебную проверку против сотрудников самого учреждения. Следственный комитет России по Республике Дагестан уже возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Под суд могут пойти не только рядовые сотрудники, которые должны были контролировать заключённых, но и руководство.
Напомним, шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии через собственноручно выкопанный тоннель. Лайф публиковал ориентировки на них.