В Дагестане пообещали миллион рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии

Глава республики Владимир Васильев акцентировал внимание на возможности явки преступников с повинной.

Власти Дагестана выплатят один миллион рублей за информацию о шестерых заключённых, сбежавших из колонии в посёлке Шамхал. Об этом в ходе видеоконференции объявил глава республики Владимир Васильев.

Также он подчеркнул, что в работе по розыску сбежавших осуждённых необходимо содействие местных властей. Васильев акцентировал внимание на возможности явки преступников с повинной. В таком случае закон предусматривает смягчение ответственности.

— Там есть люди, у которых срок 15–17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие, — цитирует главу республики пресс-служба.