Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября 2020, 22:38
9362

В Дагестане пообещали миллион рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Глава республики Владимир Васильев акцентировал внимание на возможности явки преступников с повинной.

Власти Дагестана выплатят один миллион рублей за информацию о шестерых заключённых, сбежавших из колонии в посёлке Шамхал. Об этом в ходе видеоконференции объявил глава республики Владимир Васильев.

Также он подчеркнул, что в работе по розыску сбежавших осуждённых необходимо содействие местных властей. Васильев акцентировал внимание на возможности явки преступников с повинной. В таком случае закон предусматривает смягчение ответственности.

Там есть люди, у которых срок 1517 лет, а есть те, у кого сроки небольшие, — цитирует главу республики пресс-служба.

В духе Монте-Кристо. Как зэки в колонии под Махачкалой целый год строили тоннель на свободу
В духе Монте-Кристо. Как зэки в колонии под Махачкалой целый год строили тоннель на свободу

Напомним, шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии через собственноручно выкопанный тоннель. Лайф публиковал ориентировки на них.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Васильев
  • Регионы
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar