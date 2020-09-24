"Посмотрим, что произойдёт". Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае победы на выборах главы государства другого кандидата. Более того, он уверен, что пойдёт на второй срок.

— Посмотрим, что произойдёт. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение, — заявил американский лидер во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп напомнил, что неоднократно выражал своё недовольство по поводу голосования по почте, и назвал его "полной катастрофой". Глава Белого дома подчеркнул, что этот процесс "вышел из-под контроля", о чём хорошо известно демократам.