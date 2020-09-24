Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае победы на выборах главы государства другого кандидата. Более того, он уверен, что пойдёт на второй срок.
— Посмотрим, что произойдёт. Никакой передачи власти, честно говоря, и не будет. Будет продолжение, — заявил американский лидер во время пресс-конференции в Белом доме.
Бывший юрист Трампа заявил, что тот может "начать войну" ради победы на выборахМайкл Коэн боится, что в 2020 году не будет мирной передачи власти.
Трамп напомнил, что неоднократно выражал своё недовольство по поводу голосования по почте, и назвал его "полной катастрофой". Глава Белого дома подчеркнул, что этот процесс "вышел из-под контроля", о чём хорошо известно демократам.
Выборы президента США 2020. Главное
"Посмотрим, что произойдёт". Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах
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