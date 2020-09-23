Трампа пригласили на работу на телеканал RT. Вдруг с переизбранием не повезёт

В случае провала на предстоящих президентских выборах американский лидер Дональд Трамп имеет все шансы устроиться на RT. Телеканал пригласил хозяина Белого дома на работу и попытался его "заманить" с помощью шуточного ролика.

На кадрах "Трамп" подъезжает к зданию RT на лимузине, ведёт выпуск новостей, прогуливается вдоль Кремля и признаётся, что счастлив в России и получает за свою работу "сотни миллионов". В конце президент США играет на гитаре и пытается исполнить песню Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца!" на русском языке.

— Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением, — говорится в ролике.