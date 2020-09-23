Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Впервые в современной истории" Путин отметил резкое сокращение зависимости бюджета от нефти и газа

В следующем году доходы из других источников займут около 70% в общем объёме.

167
Post cover

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

За десять лет в России значительно сократилась зависимость бюджета страны от нефтегазовых доходов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сегодняшней встрече с сенаторами.

Путин заявил, что нужно помочь россиянам с низким доходом

Президент отметил, что ситуация с безработицей до сих пор напряжённая.

Глава государства рассказал, что в 2011 году такие поступления составляли половину всех доходов казны. А в 2021 году планируется, что их доля упадёт до трети.

Соответственно, доля нефтегазовых доходов бюджета возрастёт до 70%. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России, — сказал Путин.

Коснулся также глава государства социальных вопросов. Так, Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. Так, с 1 января 2021 года он увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей.

Выбор редакции