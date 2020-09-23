"Впервые в современной истории" Путин отметил резкое сокращение зависимости бюджета от нефти и газа

За десять лет в России значительно сократилась зависимость бюджета страны от нефтегазовых доходов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сегодняшней встрече с сенаторами.
Путин заявил, что нужно помочь россиянам с низким доходомПрезидент отметил, что ситуация с безработицей до сих пор напряжённая.
Глава государства рассказал, что в 2011 году такие поступления составляли половину всех доходов казны. А в 2021 году планируется, что их доля упадёт до трети.
— Соответственно, доля нефтегазовых доходов бюджета возрастёт до 70%. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России, — сказал Путин.
Коснулся также глава государства социальных вопросов. Так, Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. Так, с 1 января 2021 года он увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей.