"Опростоволосился в постели". Сексолог назвал возможные причины измены Тарзана

Стриптизёр Сергей Глушко, известный как Тарзан, мог изменить своей жене Наташе Королёвой из-за некоего конфуза в интимной жизни, где он "опростоволосился". Такое предположение высказал секс-блогер и писатель Керим Костоев.

— Может, он боится, что с Королёвой снова такое случится, снова он не сможет, и он поэтому ищет удовлетворение на стороне. Столько вариантов различных! Может, он просто зажрался, надоело всё, ищет, где "перекусить". Много всего может быть, — приводит слова секс-блогера портал New Inform.

Также Костоев напомнил, что Тарзану уже 50 лет и в этом возрасте у мужчин иногда просыпается вторая волна романтизма, их тянет на девочек помоложе, у которых ещё первая волна романтизма не закончилась.

Блогер добавил, что, если у Глушко высокая сексуальная конституция и не хватает чего-то одного, он будет искать связи на стороне.