"Опростоволосился в постели". Сексолог назвал возможные причины измены Тарзана

Стриптизёр Сергей Глушко, известный как Тарзан, мог изменить своей жене Наташе Королёвой из-за некоего конфуза в интимной жизни, где он "опростоволосился". Такое предположение высказал секс-блогер и писатель Керим Костоев.
— Может, он боится, что с Королёвой снова такое случится, снова он не сможет, и он поэтому ищет удовлетворение на стороне. Столько вариантов различных! Может, он просто зажрался, надоело всё, ищет, где "перекусить". Много всего может быть, — приводит слова секс-блогера портал New Inform.
Также Костоев напомнил, что Тарзану уже 50 лет и в этом возрасте у мужчин иногда просыпается вторая волна романтизма, их тянет на девочек помоложе, у которых ещё первая волна романтизма не закончилась.
"Хотела, чтобы Серёжа был со мной". Любовница Тарзана рассказала о своих планах на стриптизёраТакже она обвинила девушку, называющую себя ещё одной любовницей мужа Наташи Королёвой, в том, что она оскорбляет её чувства.
Блогер добавил, что, если у Глушко высокая сексуальная конституция и не хватает чего-то одного, он будет искать связи на стороне.
"Для него я невидимая". Королёва неоднозначно спела о ТарзанеВ Сети думают, что это просто пиар-ход.
Напомним, история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана Анастасия Шульженко. Она рассказала об интимной связи с актёром и призналась, что беременна от него. После этого она призналась, что теперь боится за свою жизнь.