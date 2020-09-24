Бывшему срочнику Шамсутдинову продлили арест до 26 октября

Срок ареста Рамиля Шамсутдинова, в октябре 2019 года устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, продлили до 26 октября. Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убил восемь человек и ранил двоих. Одной из наиболее вероятных причин произошедшего назвали дедовщину. Эту же версию предварительно подтвердила и комиссия Минобороны. Кроме того, другой служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Прокурор запросил для Шамсутдинова два года колонии-поселения и штраф в 30 тысяч рублей.