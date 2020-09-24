На Сахалине третьи сутки ищут пропавшего мальчика. К поискам привлекли беспилотник

"Не ребёнок, а суперагент". Мать сбежавшей школьницы рассказала о невероятных уловках дочери Девочка делала всё, чтобы замести следы. Даже заклеила глаз пластырем и остригла волосы.

Ранее громкая история с исчезновением ребёнка произошла в Москве. Старшая дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной — 12-летняя Диана Жулина — сбежала после занятий в школе и больше не появлялась дома. Перед исчезновением девочка оставила однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство. Позднее мама девочки обратилась к дочери через портал Лайф с призывом вернуться домой, пообещав, что не будет на неё ругаться. В ночь на 23 сентября ребёнок был найден живым.