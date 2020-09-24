На Сахалине третьи сутки ищут пропавшего мальчика. К поискам привлекли беспилотник

В городе Поронайске Сахалинской области пропал 12-летний Илья Морозов. 21 сентября он ушёл из дома и не вернулся.
Как сообщает Astv.ru, к поискам мальчика привлекли беспилотник. Аппарат оснащён камерой с высоким разрешением и тепловизором.
Приметы ребёнка: рост 150 см, худощавое телосложение, русые волосы.
Был одет: чёрная куртка с белой надписью TikTok, чёрно-белые кроссовки, чёрные спортивные штаны с жёлтыми вставками.
"Не ребёнок, а суперагент". Мать сбежавшей школьницы рассказала о невероятных уловках дочериДевочка делала всё, чтобы замести следы. Даже заклеила глаз пластырем и остригла волосы.
По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее громкая история с исчезновением ребёнка произошла в Москве. Старшая дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной — 12-летняя Диана Жулина — сбежала после занятий в школе и больше не появлялась дома. Перед исчезновением девочка оставила однокласснику записку, в которой намекала на самоубийство. Позднее мама девочки обратилась к дочери через портал Лайф с призывом вернуться домой, пообещав, что не будет на неё ругаться. В ночь на 23 сентября ребёнок был найден живым.