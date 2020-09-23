"Не ребёнок, а суперагент". Мать сбежавшей школьницы рассказала о невероятных уловках дочери

Сбежавшая от родных 12-летняя Диана, дочь московского дизайнера Надежды Славиной, приложила много усилий, чтобы быть неузнанной и как можно дольше скрываться. Девочка обрезала себе волосы и заклеила один глаз пластырем, после чего уехала из столицы в сторону Пушкинского района Подмосковья. Об этом журналистам рассказала мама школьницы.

— Моя основная версия была, что там какой-то заинтересованный взрослый. Кто продумал за моего ребёнка, как она себя повела. Почему она переоделась? Вы знаете, она вывернула узнаваемый рюкзак наизнанку. У меня не ребёнок просто, а суперагент какой-то. Я не могла поверить всю ночь, когда общалась со следователем, что она всё это спланировала сама, — заявила Надежда Славина.

Она также рассказала, что одноклассники дочери были в курсе её планов, покрывали девочку и ждали, когда её покажут в новостях.

— Мы сейчас ищем хороших психологов, которые смогут выстроить наши отношения правильно. У нас будет с классом разговор, с учителем, с директором, с соцпедагогом, что нам делать. Надо ли переводить Диану в другую школу, потому что дети себя очень странно повели. У меня нет доверия к её друзьям. Я хочу сказать главное, знаете, почему моя дочь нашлась? Люди увидели этот охват [пользователей соцсетей] и увидели её в подъезде. То бишь или вы, ваш материал, прессы, или мой охват в Instagram, блогеров, друзей дал возможность моей дочери вернуться домой, — подытожила женщина.

Надежда Славина не исключила, что может перевести дочь учиться в кадетский класс после случившегося.