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В Тульской области разбился легкомоторный самолёт. Пилот погиб

Крушение произошло во время проведения агрохимических работ.

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В Каменском районе Тульской области разбился лёгкий многоцелевой самолёт "Бекас". В результате жёсткой посадки погиб управлявший судном пилот, передаёт московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, крушение произошло при обработке полей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Щёлкове. Погибли двое

Летательный аппарат упал в песчаный карьер, наполненный водой. На месте работают водолазы.

Ранее аналогичный инцидент произошёл под Ульяновском. Там во время опрыскивания полей упал легкомоторный самолёт, пилот погиб. Лайф публиковал фото с места крушения.

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