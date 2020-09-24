В Тульской области разбился легкомоторный самолёт. Пилот погиб

В Каменском районе Тульской области разбился лёгкий многоцелевой самолёт "Бекас". В результате жёсткой посадки погиб управлявший судном пилот, передаёт московское межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, крушение произошло при обработке полей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Щёлкове. Погибли двоеЛетательный аппарат упал в песчаный карьер, наполненный водой. На месте работают водолазы.
Ранее аналогичный инцидент произошёл под Ульяновском. Там во время опрыскивания полей упал легкомоторный самолёт, пилот погиб. Лайф публиковал фото с места крушения.
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