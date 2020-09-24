Бродяжничала и не занималась детьми. В органы опеки около года не сообщали о матери, избившей сына в такси

О матери из Курска, которая избила и обматерила сына в автомобиле такси, не сообщали в органы опеки около года — ни поликлиника, ни школа, ни соседи. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что представители медучреждения заявили о семье только недавно, когда женщина сама привела к врачам мальчика с побоями. Кроме того, стало известно, что младшего ребёнка горе-родительницы воспитывает бабушка.
"Она невменяемая, может и прибить". Соседи рассказали о матери, избившей и обматерившей сына в такси — видеоОрганы опеки намерены лишить её родительских прав, а двоих детей передать на воспитание отцу и бабушке.
Выяснилось также, что женщина около года бродяжничала и не жила дома с июля текущего года.
Ранее Лайф сообщал, что в Курске водитель такси стал свидетелем того, как мать била ребёнка прямо в машине и покрывала матом.
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