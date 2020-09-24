Бродяжничала и не занималась детьми. В органы опеки около года не сообщали о матери, избившей сына в такси

О матери из Курска, которая избила и обматерила сына в автомобиле такси, не сообщали в органы опеки около года — ни поликлиника, ни школа, ни соседи. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что представители медучреждения заявили о семье только недавно, когда женщина сама привела к врачам мальчика с побоями. Кроме того, стало известно, что младшего ребёнка горе-родительницы воспитывает бабушка.

Выяснилось также, что женщина около года бродяжничала и не жила дома с июля текущего года.