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Бродяжничала и не занималась детьми. В органы опеки около года не сообщали о матери, избившей сына в такси

Выяснилось, что женщина бродяжничает, а её младшего ребёнка воспитывает бабушка.

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О матери из Курска, которая избила и обматерила сына в автомобиле такси, не сообщали в органы опеки около года — ни поликлиника, ни школа, ни соседи. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что представители медучреждения заявили о семье только недавно, когда женщина сама привела к врачам мальчика с побоями. Кроме того, стало известно, что младшего ребёнка горе-родительницы воспитывает бабушка.

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Органы опеки намерены лишить её родительских прав, а двоих детей передать на воспитание отцу и бабушке.

Выяснилось также, что женщина около года бродяжничала и не жила дома с июля текущего года.

Ранее Лайф сообщал, что в Курске водитель такси стал свидетелем того, как мать била ребёнка прямо в машине и покрывала матом.

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