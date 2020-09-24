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Сбер анонсировал ТВ-приставку с умным голосовым помощником

Искусственный интеллект упростит повседневную жизнь пользователей.

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Фото © Скриншот из трансляции

Сбер в рамках онлайн-конференции, посвящённой ребрендингу, показал умную медиаприставку SberBox со 185 каналами и встроенным голосовым помощником "Салют".

Голосовой ассистент представлен тремя персонажами: Сбер, Афина и Джой. Каждый из них имеет свой характер, за счёт чего рекомендации от них будут разными. Также через сервис можно заказывать еду, а искусственный интеллект приставки различает предметы в кадре и может найти их на просторах интернет-магазинов.

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"СберЗвук" объединит на своей платформе 40 миллионов композиций, аудиокниг и подкастов.

Кроме того, на устройстве изначально установлены некоторые приложения и игры. Через приставку можно слушать музыку, а система при необходимости покажет текст песни и даже переведёт его на русский язык. Стоить SberBox будет 3490 рублей, а по предзаказу цена снизится на 500 рублей. При этом точную дату выхода устройства в компании не сообщили.

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