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Сбербанк изменил название и представил новый логотип

О ребрендинге рассказали в ходе масштабной онлайн-конференции.

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Скриншот из видеотрансляции

Сбербанк официально стал Сбером и представил новый логотип. Глава банка Герман Греф уже объяснил, для чего это было сделано.

По словам Грефа, для фирменного знака Сбера было взято "самое главное от банковского наследия".

Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создании возможностей и комфорта для них, — пояснил он.

Греф отметил, что Сбер остался "зелёным финансовым брендом", однако в то, чем занимаются сотрудники банка и чем кредитное учреждение полезно для клиента, было внесено разнообразие.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустит новый сервис аудиостриминга.

СберКрест. Зачем самый большой банк страны меняет название и во сколько это станет акционерам

В Москве с фасада главного офиса Сбербанка на улице Вавилова исчез логотип, это ещё одно подтверждение того, что Сбер всё-таки решился на ребрендинг, о котором ходят слухи уже более года. На этот раз дело не просто в смене этикетки, замена зелёного лого — это сигнал о более глубоких преобразованиях во всей экосистеме, которой управляет Герман Греф. Зачем Сберу срочно понадобилось менять свою вывеску и во сколько новый ребрендинг может обойтись акционерам, разбирался Лайф.

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