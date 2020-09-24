Сбербанк изменил название и представил новый логотип

Сбербанк официально стал Сбером и представил новый логотип. Глава банка Герман Греф уже объяснил, для чего это было сделано.
По словам Грефа, для фирменного знака Сбера было взято "самое главное от банковского наследия".
— Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создании возможностей и комфорта для них, — пояснил он.
Греф отметил, что Сбер остался "зелёным финансовым брендом", однако в то, чем занимаются сотрудники банка и чем кредитное учреждение полезно для клиента, было внесено разнообразие.
Ранее сообщалось, что Сбербанк запустит новый сервис аудиостриминга.