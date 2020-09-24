Пограничники КНДР застрелили южнокорейского чиновника и сожгли его тело. Всё из-за коронавируса

Сотрудник рыболовного контроля мог дезертировать и был встречен северокорейской стороной.

Северокорейские пограничники застрелили секретаря рыболовного контроля Министерства океанов и рыболовства Республики Корея на границе двух стран. Об этом заявил глава операционного командования южнокорейского Объединённого комитета начальников штабов Ан Ён Хо.

Как сообщает Yonhap, мужчина исчез с катера несколько дней назад у острова Малый Ёнпхён, что находится у границы Южной и Северной Кореи. Пропажу обнаружили его коллеги, когда тот не пришёл на обед. По словам собеседника агентства, сотрудник рыболовного контроля мог дезертировать и был встречен северокорейской стороной. Военные допросили его с катера, после чего застрелили прямо в воде в рамках борьбы с коронавирусом. Тело мужчины пограничники сожгли, добавил источник.

— Мы считаем, что Северная Корея, по-видимому, приняла такие негуманные меры, а именно без выдвижения каких-либо условий застрелила человека, в рамках своих руководящих принципов по борьбе с CoViD-19, — приводит его слова агентство.

Сеул через линию связи командования Организации Объединённых Наций направил в КНДР запрос с требованием предоставить информацию о пропавшем чиновнике, однако ответа не последовало. Отмечается также, что инцидент произошёл в морской буферной зоне Жёлтого моря, что означает нарушение северокорейской стороной военного соглашения между странами от 19 сентября 2018 года.