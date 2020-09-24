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В Казахстане отменили смертную казнь

С 2003 года в стране действовал мораторий на её применение.

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Фото © Pixabay

В Казахстане официально отменили смертную казнь. Страна присоединилась к соответствующему международному протоколу, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал необходимый документ в штаб-квартире организации, передаёт Tengrinews.kz. Как отмечается, отказ от смертной казни — продолжение курса на гуманизацию уголовного законодательства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна нацелена на реализацию основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

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