Немецкая овчарка в Приморье выкармливает львят, от которых отказалась мать — видео

Фото © Instagram / lionspark.ru

Немецкая овчарка по имени Сандра приняла двух львят, от которых отказалась мать, и кормит их молоком, сообщается в инстаграме парка "Белый лев", находящегося во Владивостоке.

— Удивительно, ведь эта собака очень не любит кошек, но решила всё-таки в своё семейство впустить маленьких африканских львов. У неё у самой есть один щеночек, но молока у собаки на всех хватит, — рассказал директор парка Виктор Агафонов.

Отмечается, что овчарку на время передала семья из города Артёма. В парке назвали уникальным случай, когда представитель одного вида животных принимает детёнышей другого, тем более диких.

— Сучье молоко максимально подходит львятам, в нём есть все необходимые компоненты для нормального развития львёнка, — сказано в сообщении пресс-службы организации.

Пять дней назад парк сообщил, что белая львица Сирона родила двух котят, однако отказалась от детёнышей. Сотрудники парка до последнего надеялись, что её материнский инстинкт сработает, однако в итоге решили отдать львят овчарке, так как они стали крайне истощёнными и обезвоженными.