"Любит и покупает мороженое". Дети рассказали о матери, продававшей секс-видео с ними в Сети

Видео © Телеканал "360"
Две дочери жительницы Химок, продававшей в социальных сетях секс-видео с ними, рассказали о матери. Об этом сообщает телеканал "360".
По словам девочек 2012 и 2016 года рождения, мать любит их, покупает мороженое. Старшая девочка рассказала, что уже ходит в школу.
Журналисты отмечают, что дети улыбчивы, хоть и сильно стесняются камеры. В комнате разбросаны игрушки, а по квартире бегает маленькая белая собачка по кличке Джуля. Девочки сказали, что мама ушла ещё во вторник, а где она находится сейчас, они не знают.
"Она невменяемая, может и прибить". Соседи рассказали о матери, избившей и обматерившей сына в такси — видеоОрганы опеки намерены лишить её родительских прав, а двоих детей передать на воспитание отцу и бабушке.
Отец задержанной подтвердил, что дочь в настоящий момент находится под следствием. Однако он не видел видео, о котором идёт речь, а доказательств её вины, по его словам, семье никто не предоставил.
Напомним, 22-летнюю жительницу Химок задержали за продажу в соцсетях секс-видео с детьми. По данным СМИ, в ходе съёмок она надругалась над дочерьми. Личность покупателя видео устанавливается.