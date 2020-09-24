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"Любит и покупает мороженое". Дети рассказали о матери, продававшей секс-видео с ними в Сети

Отец задержанной заявил, что не видел ролика и никаких доказательств вины дочери ему не предоставили.

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Видео © Телеканал "360"

Две дочери жительницы Химок, продававшей в социальных сетях секс-видео с ними, рассказали о матери. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам девочек 2012 и 2016 года рождения, мать любит их, покупает мороженое. Старшая девочка рассказала, что уже ходит в школу.

Журналисты отмечают, что дети улыбчивы, хоть и сильно стесняются камеры. В комнате разбросаны игрушки, а по квартире бегает маленькая белая собачка по кличке Джуля. Девочки сказали, что мама ушла ещё во вторник, а где она находится сейчас, они не знают.

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Органы опеки намерены лишить её родительских прав, а двоих детей передать на воспитание отцу и бабушке.

Отец задержанной подтвердил, что дочь в настоящий момент находится под следствием. Однако он не видел видео, о котором идёт речь, а доказательств её вины, по его словам, семье никто не предоставил.

Напомним, 22-летнюю жительницу Химок задержали за продажу в соцсетях секс-видео с детьми. По данным СМИ, в ходе съёмок она надругалась над дочерьми. Личность покупателя видео устанавливается.

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