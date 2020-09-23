Жительница Подмосковья задержана за продажу секс-видео со своими маленькими дочерьми

В подмосковных Химках 22-летнюю мать задержали за продажу в соцсетях секс-видео с детьми. Ролики женщина снимала сама, а главными "героинями" стали её дочери 2016 и 2012 года рождения.
По данным телеканала "360", молодая мать надругалась над детьми, снимая всё на камеру смартфона. Женщина даже успела продать ролик с четырёх- и восьмилетними дочерьми через соцсети. В отношении неё возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших возраста 14 лет. Мать задержана, личность покупателя видео устанавливается.
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