25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой. Ребёнок появился на свет в минувшие выходные. Об этом девушка сообщила в посте в "Инстаграме".

Она выложила фото с детской ручкой и рукой своего избранника — экс-солиста One Direction Зейна Малика. По словам Джиджи, дочка уже изменила их мир.

Похожее фото с ручкой первенца в своём аккаунте опубликовал и сам певец.

— Наша малышка здесь, здоровая и красивая. Попытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеку, выше моего понимания, — признался Малик.