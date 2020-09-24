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Супермодель Джиджи Хадид стала мамой

Она родила дочь от певца Зейна Малика.

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Фото © Evan Agostini / Invision / AP

25-летняя супермодель Джиджи Хадид стала мамой. Ребёнок появился на свет в минувшие выходные. Об этом девушка сообщила в посте в "Инстаграме".

Она выложила фото с детской ручкой и рукой своего избранника — экс-солиста One Direction Зейна Малика. По словам Джиджи, дочка уже изменила их мир.

Похожее фото с ручкой первенца в своём аккаунте опубликовал и сам певец.

Наша малышка здесь, здоровая и красивая. Попытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеку, выше моего понимания, — признался Малик.

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Она призналась, что фиксирует происходящие в теле изменения на камеру.

Напомним, о беременности Хадид стало известно в апреле. Джиджи познакомилась с Зейном около пяти лет назад на съёмках клипа. У них сразу закрутился роман — дело даже шло к свадьбе, однако затем пара вдруг сообщила о разрыве. После этого папарацци неоднократно ловили их вместе, а об окончательном воссоединении поклонники узнали весной 2020 года.

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