Шимпанзе отказалась от собственного малыша, и теперь вместо мамы у него плюшевая игрушка

Иногда матери бросают своих детей. И когда это случилось с Джибраилом из зоопарка испанского города Фуэнхирола в провинции Малага, ему пришлось учиться выживать самостоятельно. Историю милого шимпанзе рассказывает сайт биопарка Валенсии

Фото © Bioparcvalencia.es

Мама Джибраила, шимпанзе по имени Кука, раньше работала в цирке, где с ней ужасно обращались и, похоже, отбили у неё материнский инстинкт

Фото © Bioparcvalencia.es

В итоге малыш Джи привязался к плюшевой игрушке, в которой он, видимо, увидел материнские черты

Фото © Bioparcvalencia.es

На протяжении шестнадцати месяцев малыш думал, что игрушка и есть его семья, находя утешение в её объятиях

Фото © Bioparcvalencia.es

Джибраил относится к подвиду шимпанзе, который находится на грани исчезновения

Фото © Bioparcvalencia.es

Сотрудники зоопарка связались с коллегами из Валенсии, где было несколько особей шимпанзе, которые могли бы приютить Джибраила

Фото © Bioparcvalencia.es

Так у Джи появилась приёмная мама, которую зовут Ева, она стала воспитывать малыша как своего собственного

Фото © Bioparcvalencia.es

Удивительно, но Ева не имела опыта материнства, тем не менее с Джибраилом она стала настоящей родительницей