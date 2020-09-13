Шимпанзе отказалась от собственного малыша, и теперь вместо мамы у него плюшевая игрушка

Иногда матери бросают своих детей. И когда это случилось с Джибраилом из зоопарка испанского города Фуэнхирола в провинции Малага, ему пришлось учиться выживать самостоятельно. Историю милого шимпанзе рассказывает сайт биопарка Валенсии
Фото © Bioparcvalencia.es
Мама Джибраила, шимпанзе по имени Кука, раньше работала в цирке, где с ней ужасно обращались и, похоже, отбили у неё материнский инстинкт
Фото © Bioparcvalencia.es
В итоге малыш Джи привязался к плюшевой игрушке, в которой он, видимо, увидел материнские черты
Фото © Bioparcvalencia.es
На протяжении шестнадцати месяцев малыш думал, что игрушка и есть его семья, находя утешение в её объятиях
Фото © Bioparcvalencia.es
Джибраил относится к подвиду шимпанзе, который находится на грани исчезновения
Фото © Bioparcvalencia.es
Сотрудники зоопарка связались с коллегами из Валенсии, где было несколько особей шимпанзе, которые могли бы приютить Джибраила
Фото © Bioparcvalencia.es
Так у Джи появилась приёмная мама, которую зовут Ева, она стала воспитывать малыша как своего собственного
Фото © Bioparcvalencia.es
Удивительно, но Ева не имела опыта материнства, тем не менее с Джибраилом она стала настоящей родительницей
Фото © Bioparcvalencia.es
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