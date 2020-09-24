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Миру грозит дефицит бананов

Нехватку плодов в России, странах Европы и Ближнего Востока предрекают из-за извержения вулкана в Эквадоре.

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Фото © Pixabay

Извержение вулкана Сангай в Эквадоре поразило 55 тысяч гектаров банановых культур в стране, 30% продукции будет потеряно, сообщает издание El Comercio.

Отмечается, что от пепла пострадало полтора миллиона коробок фруктов, что соответствует 25–30% от объёма экспортируемой продукции.

Теперь рабочие на местах должны тщательнее трудиться, чтобы предотвратить потерю продукта, — пояснил координатор кластера Хуан Хосе Понс.

Сахалинский вулкан выбросил пепел на высоту 3,5 километра

Угрозы людям нет — выбросом не задет даже ближайший город.

Однако, по расчётам экспертов, до 30% продукции точно будет потеряно. От этого в большинстве своём пострадают Россия, страны Европы и Ближнего Востока, куда Эквадор поставляет фрукты.

Извержение вулкана Сангай началось 20 сентября. Столб дыма поднимался на высоту до десяти километров. Пеплом покрылись жилые дома и посевы на территории в 83 тысячи гектаров. Из-за активности был закрыт международный аэропорт в Гуаякиле.

Ранее специалист рассказала, какие ошибки при хранении фруктов лучше не допускать.

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